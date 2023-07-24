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中職》被講「電風扇」好多年 鄭鎧文透露餅總對自己的提點

2023/07/24 15:01

鄭鎧文。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅外野手鄭鎧文在2016年新人球季就繳出單季24轟，但隔年受觸身球傷及手腕後產量銳減，且因揮空率高被球迷戲稱「電風扇」，他也常以此自嘲；不過教練團對他仍有期待，昨賽前總教練林岳平就親自指導，鄭鎧文透露：「餅總希望我上去打擊的時候，身體不要有太多晃動、設定好自己要的球。」

鄭鎧文在2015年季中選秀獲獅隊第3指名，隔年展開第1個球季就出賽破百場且全壘打破20發，還包括隊史第1700轟，但那年被三振119次也破了聯盟紀錄。不過2017年鄭鎧文就因兩手手腕被觸身球所傷而下二軍，也導致當年的全壘打產量只剩8支，隔年雖再繳出10轟球季，但後來出賽機會日漸減少，前年甚至是0轟球季，今年至今在一軍出賽7場也尚未開轟。

林岳平（右）親自指導鄭鎧文。（記者倪婉君攝）

自己也知道機會愈來愈少，鄭鎧文昨進行完賽前練習時就說，「還是要想辦法，讓自己的心態強一點，也希望每次下場都能好好把握機會。」他也知道球迷都會用「電風扇」來虧，「都講好幾年，我已經習慣了。每次球隊的粉絲專頁都會貼先發名單，我會稍微看一下留言，像是『今年的風會很大』之類的。」

鄭鎧文本季累計打擊率僅1成88，昨從場上打擊練習時，就可見到餅總特別找他講話，之後也又帶他進入室內打擊練習區再做「1對1」指導。儘管餅總對媒體詢問只簡單表示：「沒什麼，只是聊天」，但鄭鎧文則透露，「餅總是希望我身體要穩定，不要再晃來晃去。」

鄭鎧文進一步解釋，「就像我如果顧外角的球，結果突然來一顆內角，我可能就會閃開，在顧內角的時候，又來一顆外角，我又要跟出去。」像是這樣閃開或是跟出去的動作，「餅總都希望我不要有太多這種動作，就固定好位置，鎖定自己想要的球路。」

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