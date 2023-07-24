韓職》慘！季後要挑戰大聯盟 「風之孫」傳重傷恐整季報銷

李政厚傳出嚴重腳踝傷勢，預計需要動刀，可能會整季報銷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕培證英雄隊「風之孫」李政厚在今年獲得母隊同意，在今年球季結束後將透過入札制度挑戰大聯盟，想不到今天卻傳出悲報，李政厚因為腳踝傷勢需要動刀，基本上等於整季報銷。

韓聯社記者Jeeho Yoo透露李政厚動刀的壞消息，本季他為英雄隊出賽85場，打擊三圍是.319/.407/.456，敲出6轟、45分打點。Jeeho Yoo指出，李政厚的傷勢將會影響到他透過入札制度挑戰大聯盟的機會。

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現年24歲的李政厚是韓職傳奇打者李鍾範之子，在去年球季他敲出193支安打，打擊率高達3成49，還有23轟、113分打點進帳，在安打、打擊率、打點、上壘率（4成21）、長打率（5成75）等五項目高居聯盟第一，順利奪下該季MVP，也成為韓職史上第4位完成打擊王2連霸的球員。

李政厚早早就展現想要挑戰大聯盟的野望，在今年1月就與英雄隊達成協議，會在本季結束後透過入札制度挑戰大聯盟，隨後也選擇了知名經紀人波拉斯（Scott Boras）來幫助他的旅美之路，想不到今天卻傳出嚴重傷勢，美夢還沒成真就先受到重挫。

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