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排球》摘下銅牌並不滿足？ 日本男排隊長︰我們的目標是頂點！

2023/07/24 20:32

率領日本男排奪下隊史第一面VNL銅牌的隊長石川祐希。（圖擷取自@yuki14_official推特）

〔即時新聞／綜合報導〕2023年世界男子排球聯賽（VNL）於昨日正式落幕，地主隊波蘭奪下金牌、美國獲得銀牌，「龍神NIPPON」日本男排隊則一路與強敵義大利廝殺5局大戰，最終日本以3：2擊敗義大利，摘下隊史時隔46年的世界大賽獎牌，更成為首支在VNL奪牌的亞洲國家。不過日本隊長石川祐希在賽後表示，「不只是第3名，我們的目標是頂點」。

綜合日媒報導，本屆賽事表現非常亮眼的日本男排，不但在預賽締造10連勝佳績，期間更擊敗不少強敵，包括東京奧運金牌得主法國和銅牌得主阿根廷，以及相隔30年再次擊敗傳統勁旅巴西，創下隊史首度闖進VNL的4強賽，更在季軍賽與世界排名第3的義大利上演激烈決戰後，摘下史上首面銅牌，同時世界排名來到第5，刷新亞洲國家歷史排名最佳紀錄。

率領這支年輕隊伍、現年27歲的日本隊長石川祐希，於季軍賽攻下全場最高21分，整屆賽事更拿下總計275分，因此獲選為本屆VNL「最佳主攻手」。賽後石川祐希受訪時表示，「這是一場很艱難的比賽，只要做錯一步就會被對手擊敗，但我們能夠勝出也證明了自己的實力」，他也指出，日本男排在4強戰不敵波蘭後，能迅速收拾好心情集中打季軍戰，亦是很好的經驗。

接著石川祐希透露，這場勝仗也為接下來的亞錦賽、巴黎奧運資格賽，給大家打了一劑強心針，更矢志要再次踏上世界大賽頒獎台，「這能夠獲得銅牌，除了是我們的個人與團隊能力提高，還有每天都帶著明確目標努力練習。這次我們得到了第3名，但我們未來的目標是站上頂點、成為第一名，希望我們能夠成為實力足以爭冠的團隊」。

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