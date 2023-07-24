T1》拋投有賈霸的水準！特攻續約克力斯力拚2連霸

克力斯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟新北中信特攻今天正式宣佈與洋將克力斯（Kristijan Krajina）完成續約，與艾德（Edgaras Zelionis）繼續帶領中信特攻延續歐式團隊球風，朝二連霸邁進。

克力斯在第二季T1聯盟例行賽平均繳出15.5分、9.4籃板與1.6助攻，無私不貪功且穩定的好表現，帶領中信特攻以例行賽主場全勝之姿，拿下聯盟全年度第一進軍季後賽。

請繼續往下閱讀...

此外，在總冠軍系列賽中，克力斯成功扮演中信特攻禁區的中流砥柱，以場均18.5分、7.8籃板與3次助攻的MVP等級身手，力抗台鋼獵鷹禁區的「拉拉山」連線，幫助團隊順利拿下總冠軍，克力斯是團隊不可或缺的重要功臣之一。

克力斯高超的「拋投」技術堪稱T1聯盟最無解的進攻武器，也曾被總教練李逸驊媲美有NBA名人堂球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）招牌「天勾」技術的水準。克力斯表示，「經過一個賽季與特攻隊友們的熟悉與搭配，很開心我們能夠再度攜手征戰。我們是無私的團隊，且擁有一群潛力無窮的年輕球員，我有信心能夠與大家一起在新賽季成功衛冕總冠軍！」

李逸驊表示，打造歐式團隊球風是我們上賽季大豐收的關鍵，「很開心克力斯能夠回歸與我們繼續並肩作戰，他的拋投技術是國內長人進攻技巧的榜樣，相信團隊在與克力斯合作的第二個球季，年輕球員們對於場上判讀與技術層面都能更上層樓，期待新賽季一起邁向二連霸。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法