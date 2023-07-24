NBA》休季歷經兩度交易又被裁 勇士等多支勁旅看上36歲資深前鋒

蓋伊。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕資深前鋒蓋伊（Rudy Gay）在休季被爵士送往老鷹，又被老鷹打包輾轉來到雷霆，沒想到日前又被雷霆裁掉。不過根據《Hoops Hype》記者（Michael Scotto）斯科托消息指出，勇士有興趣簽下蓋伊。

斯科托的消息來源指出，蓋伊預計將引起聯盟除了勇士以外，其他許多球隊的興趣，不少「季後賽勁旅」如湖人、獨行俠、公牛與鵜鶘均有望角逐蓋伊。

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蓋伊將於8月年滿37歲，雖不曾入選明星賽，但一直都是名紮實好用的鋒線。蓋伊生涯累積1120場出賽，平均可以拿下15.8分5.6籃板2.0助攻，但上季在爵士作為替補，場均14.6分鐘繳出5.2分2.9籃板1.0助攻，皆創下生涯新低。

在蓋伊被雷霆裁掉前，《The Athletic》勇士隨隊記者史雷特（Anthony Slater）曾透露，若蓋伊流入自由市場，將會立即受到勇士關注，因為勇士從過去就一直對他感興趣。

現處「Win Now」的勇士希望透過如保羅（Chris Paul）、薩里奇（Dario Saric）等老將，藉此增援柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與D.格林（Draymond Green）等王朝班底，但若勇士簽下蓋伊，他在陣中預計扮演的角色會與薩里奇重疊，因此球隊必須確保這不會壓縮新星前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的上場時間。

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