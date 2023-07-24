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世大運》台灣代表隊陸續抵達成都做最後衝刺 男籃預賽有硬仗要打

2023/07/24 16:23

成都世大運因為疫情延期兩年，將在本週五正式點燃戰火。（資料照，BE HEROES提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕成都世大運因為疫情延期兩年，將在本週五正式點燃戰火，台灣代表隊選手陸續出發，周日已有109名代表團成員抵達當地，其中包含男、女籃等隊伍。這次世大運男籃預賽要對決立陶宛、巴西以及地主中國，預賽就得面臨挑戰，首度參與世大運的高雄海神前鋒邱子軒平常心看待，強調會拿出最好的狀態來跟對手打一場硬仗。

今年世大運代表隊由台鋼獵鷹主帥劉孟竹執掌兵符，由於比賽因疫情延期，年齡上限由原本的25歲開放到27歲，因此由T1、PLG年輕球員為主體，希望打出一番新氣象。這次台灣隊在預賽和立陶宛、巴西以及中國同組，首戰將於周六晚間7點半對決立陶宛。

為了備戰這次世大運，台灣代表隊7月初特別飛往南韓移地訓練，且擊敗KBL首爾三星雷霆、南韓世大運代表隊，表現獲得劉孟竹肯定。對於移地訓練的收穫，邱子軒說：「我覺得他們在很多細節上做得很好，這也是我要再多學習之處。」

首度參與世大運，邱子軒難掩興奮，很期待跟其他國家交手，「已經代表台灣出賽，當然要拿下好成績！」台灣男籃在2017年台北世大運拿下第13名，寫下隊史最佳成績，而隊史次佳為2003年大邱世大運。

女籃方面，今年則由世新大學主帥何正峰領軍，陣中有「三朝元老」徐玉蓮、羅蘋，還有台元林蝶、彭曉彤等好手。預賽和斯洛伐克以及捷克同組，週五上午首戰先對決捷克，上屆我國曾在5至8排名賽痛宰對手，也盼今年能在首戰搶下開門紅。

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