MLB》大谷翔平沒有極限！ 「投、打」高居美聯六冠王

大谷翔平目前是美聯6冠王。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊大谷翔平今天不僅在對陣海盜的比賽敲出獨居聯盟的第36轟，還選到1次四壞保送，目前以60保送並列美聯保送王，並以投、打兩個身分位居美聯6冠王。

大谷翔平本季打擊狀況極佳，不只有獨走聯盟的36轟，本季的保送率也優於去年，是僅次於2021年的13.5%，因此他在今天選到第60次四壞保送後，與運動家諾達（Ryan Noda）和金鶯拉契曼（Adley Rutschman）並列美聯保送王。

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日媒《Full-Count》指出，目前大谷翔平在美聯以36轟獨居全壘打王、7支三壘安打、長打率6成74、攻擊指數（OPS）1.072、60次四壞保送，投手被打擊率1成95，6項數據都高居美聯第一，除此之外他的上壘率3成98也僅稍微落後光芒狄亞茲（Yandy Diaz）的4成01，7項第一也在射程當中。

今季大谷翔平的打者fWAR（綜合貢獻值）有望寫下生涯新高，目前打者4.8（尚未加上今天的表現）已經接近2021年生涯最佳的5.0，不過投手方面目前僅1.6，去年大谷翔平的打者fWAR為3.8，投手為5.6，是至今綜合表現最佳的一年。

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