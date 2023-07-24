女足世界盃》哥倫比亞vs韓國 小分可能性高

韓國是去年女子亞洲盃亞軍。（資料照）

比賽時間：07/25 10：00 〔H組〕哥倫比亞vs韓國 特約作者：許耀文

韓國是去年女子亞洲盃亞軍，哥倫比亞則是去年的女子美洲盃亞軍，但這場其實算是本屆女子世界盃小組賽在賽前就讓人感到比較菜雞互啄的組合，韓國女足雖然已是隊史第四次且本屆還是連續第三屆打入世界盃決賽圈，但是過去三次挑戰世界盃中有兩次是在小組賽三戰全敗墊底出局，這兩次又包括上屆在法國的2019世界盃，而哥倫比亞女足本屆是隊史第三次踢入世界盃決賽圈，但是上一屆在資格賽就出局。

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說穿了這兩隊分別在各自的洲際是強權，但來到世界的舞台都還有很大的進步空間，或許兩隊都會採取保守一點的作戰方式，因為去年韓國隊在亞洲盃八強遇上實力比他們更高的澳洲隊，全場死守控球率僅百分之35，面對澳洲隊全場15次射門他們硬是都守住，並在比賽結束前的第87分鐘踢入致勝一球爆冷1：0獲勝。

而哥倫比亞隊去年美洲盃進入四強後遇上同洲較強勁的阿根廷和巴西隊，也都是控球較低的一方，她們四強賽1：0戰勝阿根廷隊，決賽則很可惜的被巴西隊在上半場十二碼罰球踢進一顆1：0領先到完場結束。

從兩隊去年在洲際盃獲得亞軍佳績中，面對同洲較強勁的對手的表現可以猜測出這場兩邊也許都不會想要特別去控球，盡量採取防守反擊，當然兩邊相較之下一定還是會有較主導的一方，但比賽應該不會有太多進球，所以勝負難說但是整場小分2.5可能性高。

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