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F1》只到手2分鐘.... 維斯塔潘百萬金盃竟遭對手砸碎（影音）

2023/07/24 19:33

摔碎的獎盃。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在昨天進行的F1匈牙利站比賽中，維斯塔潘（Max Verstappen）雖順利拿下分站冠軍，但沒想到在頒獎典禮時獎盃卻遭對手諾里斯（Lando Norris）意外砸碎。

維斯塔潘。（資料照，美聯社）

頒獎典禮剛開始時，一切都如往常一般進行，但到了選手拿起香檳開始慶祝時，狀態開始失控。諾里斯通常在開香檳慶祝前會用將瓶子砸在頒獎台上的方式開香檳，這次他做了同樣的事情，只不過撞擊卻使得維斯塔潘的獎盃從獎台上摔落，當場斷成兩截。

據相關報導指出，本次匈牙利站的獎盃特別交由《Herendi Porcelanmanufaktura Zrt》公司製作，該獎盃價值高達4萬歐元（約139萬台幣），且因純手工製作所以工時高達半年，但諾里斯的一個無心之舉就毀了這座獎盃。

雖然獎盃被摔碎但這並不影響維斯塔潘奪冠的好心情，在賽後他談到車隊連續12場奪冠打破F1紀錄時表示:「12連勝簡直不可思議，我們近幾年所經歷的一切都讓人難以置信，希望車隊未來能繼續保持這樣的表現。」

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