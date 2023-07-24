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MLB》洋基教練團再添生力軍！四核心之一強投「派帥」回鍋當顧問

2023/07/24 17:39

賈吉與派提特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以8：5戰勝皇家，賽後總教練布恩（Aaron Boone）向媒體證實，前洋基3屆全明星強投派提特（Andy Pettitte）將以顧問身份重返老東家。

派提特2019年時曾任洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的私人顧問，這次回鍋洋基，他將在布恩身旁適時給予協助，同時也會帶給布雷克（Matt Blake）與其他投手教練更多不同建議，幫助洋基做足季後賽準備。

派提特今天也在一旁觀看賈吉（Aaron Judge）的練習狀況，布恩興奮表示，「我從不希望Andy離開，這是我長時間以來一直努力實現的目標，我和他經常在賽季中交談，很高興他能重新加入我們。」

51歲的派提特曾於1995-2003年，以及2007-2013年賽季效力條紋軍（2011年曾一度退役），作為當年洋基「四核心」之一的他，幫助球隊5座世界大賽冠軍，生涯累積256勝153敗，防禦率3.85。據大聯盟官網報導，派提特現在與家人定居於德州，因此不會隨隊征戰所有比賽場次。

「他對投手與打者來說都是很棒的資源，」布恩大讚派提特，「儘管他是派提特，但他始終保持謙虛，卻又能對球隊產生巨大影響力。顯然他還需要顧家，有時我們會在客場見面，有時會在紐約。只要他想和我們一起搭飛機，我一定會留一個位置給他。」

洋基在日前宣布解雇打擊教練勞森（Dillon Lawson），改由前大聯盟明星一壘手凱西（Sean Casey）執教，如今再度找回老班底派提特，期望能幫助球隊在前往季後賽之路上提供一臂之力。

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