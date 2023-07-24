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女足世界盃》澳洲愛爾蘭球星拒握手有內情？ 曝複雜感情關係

2023/07/24 17:34

澳洲球星福德與愛爾蘭老將莉度莊。（資料照）

特約作者：傑拉德

女足世界盃首個比賽日，東道主之一澳洲面對愛爾蘭，比賽前出現了令人莫名其妙的一幕，事後被揭發疑似與「情債」有關。

話說雙方球員賽前例行互相握手，以示友好，唯獨澳洲球星福德（Caitlin Foord）與愛爾蘭老將莉度莊（Ruesha Littlejohn）碰面時毫無表情，兩人拒絕伸出友誼之手。

原來，愛爾蘭隊長麥凱布（Katie McCabe）曾與莉度莊（Littlejohn）成為戀人，可惜不敵七年之癢，世界盃開賽前分道揚鑣。英國《每日郵報》，麥凱布（McCabe）之所以提出分手，竟然是與阿森納隊友福德（Foord）日久生情，最終揮刀斬情絲，也不禁令人憶起當年切爾西的泰利（John Terry）和布里奇（Wayne Bridge）的風波。

事實上，麥凱布（McCabe）宣佈與33歲的莉度莊（Littlejohn）分手前，已跟28歲的福德（Foord）到西班牙度假，更不避諱地分享到社交網站，足證後者已經抱得美人歸。

不過，麥凱布（McCabe）和福德（Foord）至今仍未證實，雙方的戀人關係，而莉度莊（Littlejohn）亦沒有回應這場小風波。有網民形容「這場三角戀比球賽更精采」，也有人留言：「即便她們不是朋友，看來也是怪怪的。」

女子足壇的圈子比男足小得多，女足世界盃上偶爾會發生「戀人」和「夫妻」同場較量，甚至各為其主，例如澳洲的克爾（Sam Kerr）和美國的梅維斯（Kristie Mewis）、丹麥悍將哈德（Pernille Harder）和瑞典的埃里克松（Magdalena Eriksson）、德國的貝加（Ann-Katrin Berger）和英格蘭國腳卡特（Jess Carter），當中澳洲球星卡彭特（Ellie Carpenter）和荷蘭主將唐克（Daniëlle van de Donk）相戀，更成一時佳話。

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