女足世界盃》巴西世足彈性上班 女足也適用

巴西政府決定在調整公務員上班時間，藉此全民為本屆森巴女將打氣。（資料照）

特約作者：羅伊

足球王國西合共5次奪得男子世界盃冠軍，可惜作為「南美一姐」，迄今還未拿過女子世界盃冠軍。為了凝聚全國之力，巴西政府決定在調整公務員上班時間，藉此全民為本屆森巴女將打氣。

女足世界盃開幕前，巴西政府宣佈，所有公務員在賽事進行期間，可以遲一點上班，因為國家隊在分組賽的比賽時間，將是當地早上7時或8時。政府發言人德威克（Esther Dweck）表示：「這些措施曾經在男子世界盃期間實行，為了平等對待女子國家隊，讓有興趣看足球的公務員能夠安心看球，這是妥當的措施。」

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巴西公務員有權在比賽結束後兩小時，才回到辦公室上班，也不會上司當成「遲到」。森巴女將的首場比賽，將於當地時間周一上演，當局估計會有大量職員告假，故此，巴西中央銀行索性把公佈經濟數據的日子，延遲至當地時間周二。

事實上，巴西政府似有「厚此薄彼」之嫌，去年卡達世界盃時，很多企業讓員工「遲到早退」，但公務員卻是歷史性首次獲得「彈性上班時間」。中央出手，一呼百應，大型連鎖藥房Pague Menos及麵包店Bimbo，也決定採取類似措施，讓員工集中精神看球。

除了巴西之外，澳洲首相艾班尼斯（Anthony Albanese）宣佈，假如「袋鼠女兵」勇奪世界盃冠軍，將會多一天全國假期，舉國慶祝。但願台灣女將將來也能打入世界盃，讓我們一起休假看球吧！

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