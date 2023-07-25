MLB》國西王者道奇有意找回超級工具人 大都會也被鎖定

赫南德茲傳出被道奇鎖定。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季戰績未若前幾季亮眼的道奇隊，在近期依舊是重返分區龍頭寶座，根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，道奇隊打算在交易大限前，尋求右打戰力做為補強。

阿達亞表示，由於道奇隊右打外野工具人，包含菜鳥德盧卡（Jonny DeLuca）並沒有把握機會獲得球隊信任，前太空人外野手馬里斯尼克（Jake Marisnick）受傷，球隊有可能會打算補強一名類似的角色，在貝茲（Mookie Betts）守內野，外野由海沃德（Jason Heyward）、奧特曼（James Outman）、佩洛塔（David Peralta）三名左打擔任時，可以有一個與泰勒（Chris Taylor）類似的右打外野工具人，如果還能守內野更好。

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道奇近期正關注著大都會隊，本季大都會無疑是最令人失望的球隊，擁有全聯盟最高的團隊薪資，但卻與季後賽漸行漸遠，他們陣中有望可以賣掉的球員也都正符合道奇需求，包含後援投手羅伯森（David Robertson），以及外野手潘姆（Tommy Pham）與坎哈（Mark Canha）。

大都會外野手坎哈。（資料照）

此外，也有消息指出，道奇也有考慮要從紅襪將昔日隊友赫南德茲（Enrique Hernández）給找回來，只要他願意在道奇陣中擔任替補的角色。過去三年赫南德茲都效力於紅襪，不過在今年他因為鎮守不熟悉的游擊，攻防兩端失序，紅襪近日還準備迎回明星游擊手史托利（Trevor Story），讓赫南德茲的角色也變得相當尷尬，合約僅有1年的他甚至有可能被球隊DFA。

赫南德茲在道奇隊曾打過6個賽季，儘管今年他攻擊指數僅有0.597，bWAR甚至還是負的0.7，不過阿達亞認為，赫南德茲有能夠鎮守多個位置的功能性，還有豐富的季後賽經驗，同時生涯對左投的攻擊指數為0.811，這些都是被道奇青睞的理由。

阿達亞表示，除了大都會的球員與赫南德茲外，紅雀外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）與卡爾森（Dylan Carlson）也是可能的目標。若同分區的洛磯願意賣人的話，葛里查克（Randal Grichuk）也會是潛在標的。

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