MLB》紅襪將兜售內野！權威美媒：張育成不會受到威脅

張育成。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著明星游擊手史托利（Trevor Story）歸期將近，紅襪再內野陣容的安排上勢必有所變動，這代表球隊很有可能必須再交易大限前釋出空間，對此權威體育媒體《The Athletic》撰文點出紅襪潛在的出走人選。

內野手阿洛尤（Christian Arroyo）自美國時間上週二就未曾出賽，而他的缺席也令人懷疑，因為另一名內野手雷耶斯（Pablo Reyes）也將結束復健歸隊，在內野名單逐漸滿載的情形下，紅襪必須做出選擇。

請繼續往下閱讀...

《The Athletic》指出，雷耶斯只會面臨兩種情況，一是紅襪選擇將其指定讓渡，二是將雷耶斯留在大聯盟，但如此一來球隊就沒有空間容納接近一週沒出賽的阿洛尤，或是本季在游擊防區陷入困境的赫南德茲（Kike Hernandez）。

《The Athletic》隨後強調，我國好手張育成近期一直擔任球隊日常先發游擊手的任務，因此他的地位並不會受到威脅。而雷耶斯可說是紅襪本季最優異的二壘手，他的0.5 bWAR遠勝阿洛尤（0.0）與赫南德茲（-0.7），且他復健期間在二、三、游的表現不錯，儘管他沒有像前兩者有大聯盟實績，但他擁有更多控制權，紅襪可能會更想留下他。

至於本季與張育成競爭游擊的赫南德茲，《The Athletic》先前曾報導道奇正在尋求，有聯盟消息人士透露，道奇正在考慮迎回赫南德茲，前提是赫南德茲願意接受替補的小角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法