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中職Live》陳仕朋119球完投完封！ 悍將擊敗味全

2023/07/24 21:28

第九局

9上，悍將打線三上三下，比賽結束。

富邦悍將獲勝。（記者林正堃攝）

陳仕朋獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

陳仕朋獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

第八局（龍0：6悍將）

8上，悍將打線三上三下。

8下，味全更換投手呂詠臻，2出局後，戴培峰三游間穿越安打，周佳樂四壞保送，葉子霆一壘滾地球出局。

第七局（龍0：6悍將）

7上，2出局後，郭天信三游間穿越安打，劉基鴻右外野飛球出局。

7下，味全更換投手趙璟榮，悍將打線三上三下。

郭天信。（記者林正堃攝）

陳仕朋被郭天信敲出安打後情緒明顯波動。（記者林正堃攝）

第六局（龍0：6悍將）

6上，悍將打線三上三下。

6下，味全龍更換投手森榮鴻，周佳樂三壘方向內野安打，跑者盜壘成功，葉子霆右外野三壘安打，跑者回來得分，李宗賢中外野飛球出局。

森榮鴻。（記者林正堃攝）

葉子霆3壘安打。（記者林正堃攝）

第五局（龍0：5悍將）

5上，悍將打線三上三下。

5下，一出局後，李宗賢四壞保送，跑者盜壘成功，王勝偉三振出局，高國麟中外野安打，二壘跑者回來得分，味全更換投手羅華韋，范國宸左外野兩分砲，申皓瑋外野飛球出局。

高國麟。（記者林正堃攝）

范國宸全壘打。（記者林正堃攝）

第四局（龍0：2悍將）

4上，2出局後，郭天信遭觸身球，跑者盜壘失敗。

4下，林哲瑄左外野平飛安打，跑者遭牽制出局，戴培峰左外野飛球出局，周佳樂二壘滾地球出局。

第三局（龍0：2悍將）

3上，味全打線三上三下。

3下，周佳樂二壘滾地球形成內野安打，葉子霆觸擊因野手選擇上壘，李宗賢犧牲觸擊，跑者上二三壘，王勝偉左外野二壘打，二位跑者回來得分，高國麟三壘滾地球出局，申皓瑋右外野飛球出局。

王勝偉敲出2分打點安打。（記者林正堃攝）

李宗賢。（記者林正堃攝）

第二局（龍0：0悍將）

2上，味全打線三上三下。

2下，悍將打線三上三下。

第一局（龍0：0悍將）

1上，味全龍打線三上三下。

1下，２出局後，高國麟左外野二壘打，范國宸一壘平飛球出局。

味全龍先發打序：

1 李凱威 2B
2 拿莫．伊漾 1B
3 郭天信 CF
4 劉基鴻 3B
5 林智勝 DH
6 吉力吉撈．鞏冠 C
7 張祐銘 RF
8 林孝程 LF
9 張政禹 SS

先發投手：林子昱

林子昱。（記者林正堃攝）

富邦悍將先發打序：

1 李宗賢 3B
2 王勝偉 SS
3 高國麟 DH
4 范國宸 1B
5 申皓瑋 LF
6 林哲瑄 CF
7 戴培峰 C
8 周佳樂 RF
9 葉子霆 2B

先發投手：陳仕朋

陳仕朋。（記者林正堃攝）

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