晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》前美聯救援王也救不了！角中勝也再見轟賞軟銀12連敗（影音）

2023/07/24 20:19

〔體育中心／綜合報導〕11連敗的軟銀今天作客羅德，面對「令和怪物」佐佐木朗希只得1分，在9下1：0領先時派出絕對的守護神歐蘇納（Roberto Osuna）登板，儘管軟銀一度守下關鍵的三壘跑者，但最終歐蘇納仍遭到角中勝也敲出右外野再見轟，以1：2苦吞惡夢12連敗。

佐佐木朗希在首局被首棒打者牧原大成敲安後盜上二壘，儘管連續三振近藤健介與柳田悠岐，仍遭中村晃敲出適時安打掉分。總計朗希用93球，投完6局送出9次三振，防禦率1.48。

羅德下個半局1出局就攻佔上三壘，但卻無功而返，後續得點圈機會都沒能把握，雙方戰到9局仍是軟銀以1：0領先。

眼看就要止敗，軟銀也理所當然地派上前2019年美聯救援王，本季防禦率僅0.32的歐蘇納登板，歐蘇納一開始就被洋砲波蘭柯（Gregory Polanco）敲出二壘安打，羅德馬上更換代跑小川龍成，接著歐蘇納讓下棒山口航輝游擊滾地球出局，跑者被推進上三壘。

歐蘇納面對岡大海用4球讓他敲出投手方向滾地球，並成功將來不及回壘的小川龍成給觸殺出局，取得第二個出局數，岡大海跑上一壘。軟銀止敗在望，想不到歐蘇納面對下棒的角中勝也，投出第二顆偏高的152公里直球，便直接被轟出右外野方向大號兩分砲，終場羅德就以2：1向軟銀說再見，賞他們難堪的12連敗。

角中勝也敲出再見兩分砲，賞軟銀隊史不包含和局的最慘12連敗。（產經新聞）

軟銀在今天苦吞12連敗，創下球隊自1969年的15連敗（當中包含1次和局）後球團首見的紀錄，將軟銀隊史不包含和局的最慘連敗紀錄推進到12場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。