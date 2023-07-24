日職》前美聯救援王也救不了！角中勝也再見轟賞軟銀12連敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕11連敗的軟銀今天作客羅德，面對「令和怪物」佐佐木朗希只得1分，在9下1：0領先時派出絕對的守護神歐蘇納（Roberto Osuna）登板，儘管軟銀一度守下關鍵的三壘跑者，但最終歐蘇納仍遭到角中勝也敲出右外野再見轟，以1：2苦吞惡夢12連敗。

佐佐木朗希在首局被首棒打者牧原大成敲安後盜上二壘，儘管連續三振近藤健介與柳田悠岐，仍遭中村晃敲出適時安打掉分。總計朗希用93球，投完6局送出9次三振，防禦率1.48。

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羅德下個半局1出局就攻佔上三壘，但卻無功而返，後續得點圈機會都沒能把握，雙方戰到9局仍是軟銀以1：0領先。

眼看就要止敗，軟銀也理所當然地派上前2019年美聯救援王，本季防禦率僅0.32的歐蘇納登板，歐蘇納一開始就被洋砲波蘭柯（Gregory Polanco）敲出二壘安打，羅德馬上更換代跑小川龍成，接著歐蘇納讓下棒山口航輝游擊滾地球出局，跑者被推進上三壘。

歐蘇納面對岡大海用4球讓他敲出投手方向滾地球，並成功將來不及回壘的小川龍成給觸殺出局，取得第二個出局數，岡大海跑上一壘。軟銀止敗在望，想不到歐蘇納面對下棒的角中勝也，投出第二顆偏高的152公里直球，便直接被轟出右外野方向大號兩分砲，終場羅德就以2：1向軟銀說再見，賞他們難堪的12連敗。

角中勝也敲出再見兩分砲，賞軟銀隊史不包含和局的最慘12連敗。（產經新聞）

軟銀在今天苦吞12連敗，創下球隊自1969年的15連敗（當中包含1次和局）後球團首見的紀錄，將軟銀隊史不包含和局的最慘連敗紀錄推進到12場。

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