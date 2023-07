NBA》即將聯手防守大鎖嘴綠 保羅：我替我們的對手感到遺憾

D.格林與保羅。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕38歲明星後衛保羅(Chris Paul)日前正式加盟勇士,即將與柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)與D.格林(Draymond Green)聯手。而對於聯盟將面對到自己與防守大鎖D.格林,保羅表示「深感遺憾」。

儘管過去與D.格林為死對頭,保羅仍在勇士為他拍攝的入隊影片裡說道:「我為其他必須與我們對抗的球隊感到遺憾,因為Draymond總是像我一樣直言不諱,你知道的,和這樣的人共事,總是會幫助我邁向成功。」

保羅還指出,來季能夠與昔日勁敵柯瑞、湯普森與D.格林一同奮戰將會非常有趣,同時對勇士表達敬佩之意,「這支球隊令我最興奮地莫過於進攻的流動性,當你和一支球隊競爭久了,某方面也會特別欣賞他們,特別是無私分享球權,以及串聯隊友的方式。」

當保羅還在火箭時,雙方曾在季後賽多次碰頭,不過最後都是勇士取得勝利。如今雙方即將合作,雖然勇士的核心陣容年紀較大,但整體實力仍舊堅強,有了這位「控衛之神」的加入,勇士來季的表現令球迷拭目以待。

From opposing teams to teammates, @CP3 is excited to join the Warriors. pic.twitter.com/MkJE85l3x3