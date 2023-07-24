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NBA》即將聯手防守大鎖嘴綠 保羅：我替我們的對手感到遺憾

2023/07/24 21:29

D.格林與保羅。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕38歲明星後衛保羅（Chris Paul）日前正式加盟勇士，即將與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與D.格林（Draymond Green）聯手。而對於聯盟將面對到自己與防守大鎖D.格林，保羅表示「深感遺憾」。

儘管過去與D.格林為死對頭，保羅仍在勇士為他拍攝的入隊影片裡說道：「我為其他必須與我們對抗的球隊感到遺憾，因為Draymond總是像我一樣直言不諱，你知道的，和這樣的人共事，總是會幫助我邁向成功。」

保羅還指出，來季能夠與昔日勁敵柯瑞、湯普森與D.格林一同奮戰將會非常有趣，同時對勇士表達敬佩之意，「這支球隊令我最興奮地莫過於進攻的流動性，當你和一支球隊競爭久了，某方面也會特別欣賞他們，特別是無私分享球權，以及串聯隊友的方式。」

當保羅還在火箭時，雙方曾在季後賽多次碰頭，不過最後都是勇士取得勝利。如今雙方即將合作，雖然勇士的核心陣容年紀較大，但整體實力仍舊堅強，有了這位「控衛之神」的加入，勇士來季的表現令球迷拭目以待。

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