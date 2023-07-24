游泳》台灣百仰首破55秒！莊沐倫世錦賽拚出亞洲第4佳績

莊沐倫（右起）與教練許志傑。（許志傑提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕福岡世界游泳錦標賽台將傳回捷報！莊沐倫男子100公尺仰式預賽游出54秒95，不但改寫全國紀錄，也是我國史上首位游進55秒關卡，而本屆亞洲排名第4的佳績，讓他對接下來成都世大運、杭州亞運更有信心。

莊沐倫此次世錦賽預賽排第4組，拿到分組第2可惜總排名屈居28，無緣晉級準決賽，但已超越他在108年全中運55秒11的全國紀錄，放眼亞洲參賽選手也僅次於52秒87的中國徐嘉余 、53秒98日本入江陵介、54秒21南韓李柱浩等名將。「沐倫今年全大運歷經小低潮，直到比賽前3週才恢復訓練，我們重點擺在世大運和亞運的50仰，這次100仰有這樣成績，讓他信心大增。」教練許志傑表示，能夠在世錦賽如此頂尖舞台，頂住壓力拚出水準以上演出，代表莊沐倫已經突破瓶頸，也對接下來50仰更有信心，「他50仰的全國紀錄比上屆亞運前3名僅差0.2秒，我們目標就是破全國搶獎牌！」

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至於東京奧運一戰成名的「台灣蝶王」王冠閎，世錦賽僅於明天角逐唯一一項男子200公尺蝶式，賽後馬不停蹄趕赴世大運。

莊沐倫（右起）與「台灣蝶王」王冠閎參與世錦賽。（許志傑提供）

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