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金恩盃》被「海峽大滿貫」謝淑薇震撼教育 新加坡對手這麼說

2023/07/24 21:28

謝淑薇（左起）與盧曼琳女雙奏捷。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕復出橫掃法網、溫網雙料女雙冠軍，締造「海峽大滿貫」的謝淑薇，暌違7年重披台灣隊戰袍，2023金恩盃女網團體亞洲／大洋洲區第二級賽事初登場，就給新加坡隊震撼教育，賽後對手直言，小薇臨場打法靈活多變，讓人尊敬又畏懼。

這項女網團體賽於吉隆坡進行，頭號種子台灣隊前兩點單打都輾壓對手，連搶2點提前獲勝，壓軸第3場無關勝敗，由坐擁6座大滿貫女雙冠軍的謝淑薇，攜手18歲新秀盧曼琳出擊，兩人克服 1：3開局後來居上，終以6 ：3、6 ：1強壓星國唐穎珊／葉慧琦。

27歲的葉慧琦，正職為銀行交易員，平常都用英語溝通的她，以「Intimidate （震懾）」形容謝淑薇，自己很榮幸能與大滿貫冠軍交手，臨場心態既尊敬又畏懼，「我打了十幾年球，從未與這麼厲害的選手對陣過。她的擊球非常低，很多是下旋，加上戰術靈活多變，有時用力打，有時又用輕碰的，令人難以捉摸。」

至於17歲唐穎珊還是高中生，從沒想過與大滿貫冠軍比賽，「謝淑薇預測能力很強，經常知道我們要把球往哪裡打，而且網前手感細膩，小角度一勾，怎麼跑都救不到， 可說吃足苦頭。」

教練何智仁指出，謝淑薇與盧曼琳首度搭配出賽，磨合後漸入佳境，「淑薇展現大姊風範，截擊出色而且經驗豐富，把年輕隊友臨場狀況帶起來，兩人就越打越好。」

6座大滿貫女雙冠軍的謝淑薇（中）給新加坡對手震撼教育。（四維體育推廣教育基金會提供）

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