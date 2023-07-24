足球》C羅的3.5倍！ 傳沙國豪門開243億天價合約爭取姆巴佩加盟

姆巴佩。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕沙烏地阿拉伯聯賽豪門艾希拉爾（Al-Hilal）稍早被知名足球記者羅馬諾（Fabrizio Romano）證實向PSG開出3億歐元天價轉會費希望能引進法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）後，如今艾希拉爾準備開給姆巴佩的薪資條件也跟著曝光。

CBS足球記者James Benge在推特指出，艾希拉爾在開出3億歐元天價轉會費後，已經準備好一份年薪7億歐元（約243億台幣）的合約在等著姆巴佩的加盟，同時艾希拉爾也同意姆巴佩只待一年就可以以自由身轉投皇家馬德里。

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在開出這樣的天價轉會費後，雖然目前僅限於兩個球隊之間的對話，但艾希拉爾已經獲得了PSG的許可能跟姆巴佩進行接觸，針對個人合約進行進一步的討論，若雙方最終如爆料內容相符以年薪7億歐元簽約的話，那將會是C.羅納度（Cristiano Ronaldo）年薪的3.5倍。

近期在PSG對姆巴佩遲遲不願續約的態度感到失望，同時認為球員本人已經與皇家馬德里達成在明年夏天加盟的協議後，高層就下定決心要在今夏將姆巴佩轉賣至其他球隊，原先外界大多認為姆巴佩最終會投奔皇馬或英超豪門，但在沙國豪門艾希拉爾開出重磅合約後，或許新賽季有機會看到姆巴佩在沙烏地阿拉伯踢球。

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