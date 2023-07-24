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路跑》 用雙腳親近這塊土地！看見Taiwan路跑年底登場

2023/07/24 21:54

知名主播夏嘉璐擔任2023看見Taiwan路跑活動宣傳大使。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕適逢《看見台灣》紀錄片上映十週年，看見．齊柏林基金會舉辦「2023看見Taiwan路跑」活動，希望透過環保、健康的方式，用雙腳親近土地，喚醒更多人對環境議題與環境教育的關注，再次凝聚改變的力量，一步一腳印，為改變而跑，為環境而跑。

看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，《看見台灣》電影的尾聲，導演齊柏林特地以花蓮玉里稻田裡大腳印，期勉台灣人為永續未來腳踏實地前行；更記錄下「台北馬拉松」萬人齊跑時刻，因為在齊導演心目中，那眾人朝著相同方向奮力奔跑的一幕，就是最有力、最動人的畫面，也希望今年能重現當時萬人齊跑的盛況。 「2023看見Taiwan路跑」將在12月3日舉行，包括21、10、3公里不同組別，基金會邀請知名主播夏嘉璐擔任活動宣傳大使，呼籲民眾共襄盛舉。

主辦單位表示，此次路跑採取友善環境方式，紀念服裝將與運動品牌 MREELEE 合作，採用RePET保特瓶回收再生纖維材質，從供應鏈減碳做起，減少對環境的負擔。大會也提供輕量環保杯，期許跑者都能避免使用一次性紙杯，減少垃圾製造。為了讓交通也環保，大會活動期間將於大佳河濱公園８號水門外安排選手接駁車，免費接駁選手至圓山捷運站往返大佳河濱公園。

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