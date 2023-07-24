中職》無安打破功仍堅持投完 陳仕朋本季唯一完封的男人

陳仕朋本季兩度投出完投完封，也是本季唯一投出完封的球員。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將陳仕朋雖然和無安打比賽擦身而過，仍堅持投到比賽結束，投出生涯第3場、本季第2場完封，也是今年唯一投出過完封的投手。

富邦總教練丘昌榮表示，陳仕朋第7局被味全龍郭天信擊出唯一的安打後，有考慮換下投了96球的陳仕朋，但是他說要再投1局，投完第8局又表示想把比賽投完，選手有這種企圖心很好，但是也提醒陳仕朋，如果手酸絕對不要勉強，陳仕朋今天的表現沒話說，球的控制和準度都相當優異，大曲球和卡特球都發揮最好的效果。

請繼續往下閱讀...

陳仕朋被郭天信敲出安打後情緒明顯波動，戴培峰趕緊上投手丘安撫。（記者林正堃攝）

陳仕朋表示，雖然有點累，但是自己前幾場都沒有投到應有的局數，牛棚最近也很操勞，所以能投幾局就盡量投，第8局也沒有狀況，就一路投到結束，今天的確投得很順，但是自己往往好壞起伏比較大，希望有更穩定的表現。

陳仕朋有注意到前6局沒有被安打，他表示，第7局對郭天信並沒有失投，只能說他打得好，雖然錯過無安打比賽有點可惜，但是能把比賽投完、拿下勝利還是很開心。

陳仕朋拿下單場MVP。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法