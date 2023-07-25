MLB》大谷交易傳聞持續發酵 美媒卻點出被忽略事實：這才是天使最大失敗

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在昨天擊出本季第36轟，幫助天使擊敗海盜，過去6戰拿下5勝，距離美聯第三張外卡僅剩4場差距，儘管至今交易大谷的討論仍不絕於耳，但知名美媒《棒球美國》撰文點出一項許多人忽略的事實，那就是天使正在贏球。

《棒球美國》記者格拉瑟（Kyle Glaser）指出，當天使處於快掉出季後賽競爭邊緣時，是否交易大谷這番討倫仍存在爭議，然而此時此刻的天使正在贏球，因此留住棒球界最有才華的球員，是一個再簡單不過的決定。

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格拉瑟表示，外界對大谷未來的猜測，已經掩蓋掉天使狀況逐漸回溫的事實。他指出，天使是下半季開打後，美聯場均得分最高的球隊，開轟數更是全大聯盟最多，且下半季的三個系列戰就贏下兩個。

天使的比賽確實存在不少缺點，他們目前戰績為51勝49敗，勝率僅勉強超過5成，在美西排名第三，本季在面對勝率超過5成球隊時，其對戰紀錄為26勝33敗，由此可見天使尚未證明具有與聯盟頂級球隊競爭的實力。但格拉瑟強調，天使相當有韌性，即便少了楚奧特（Mike Trout）與倫登（Anthony Rendon）等明星，加上先發輪值與牛棚表現也不盡理想，但天使依舊找到方法維持季後賽的一線生機。

天使未來幾天有著提升外卡排名的絕佳機會，他們接下來將與45勝54敗的老虎展開系列戰，之後將強碰美東勁敵藍鳥，該系列戰至關重要。若天使繼續維持近況，有望在交易大限結束前24小時鎖定季後賽席次。格拉瑟認為，天使最大的失敗並非無法獲得大谷的交易最大價值，而是在闖進季後賽之餘，卻沒能將這位聯盟最有天賦的球星留在名單上。

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