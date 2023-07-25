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網球》恭喜科薇托娃！兩屆溫布頓冠軍嫁給同胞捷克教練

2023/07/25 07:08

科薇托娃近日與同胞捷克教練瓦內克共結連理。（取自IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕有情人終成眷屬！職業網壇近來喜事連連，繼加拿大名將沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）與瑞典比約克倫德（Mirjam Bjorklund）訂婚之後，兩屆溫布頓錦標賽女單冠軍的科薇托娃（Petra Kvitova）也透露好消息，近日與同胞捷克教練瓦內克（Jiri Vanek）共結連理，消息一出受到各界祝福。

33 歲的科薇托娃東山再起，目前WTA世界女單排名第8 ，也是Top10當中年紀最長，這位左手拍名將透過網路社交媒體宣布，已在祖國嫁給擔任她7年教練之久的瓦內克，這對喜結良緣的新婚夫妻秀出浪漫結婚照，只見俊男美女在優美風景前手牽著手，恩愛之情溢於言表。

由於好脾氣的科薇托娃深受同行歡迎，包括WTA職業巡迴賽聯合創辦人金恩夫人（Billie Jean King）、波蘭世界球后史薇泰克（Iga Swiatek）和前德國球后柯珀（Angelique Kerber） 等網壇圈內人都向她表達祝賀。

笑容迷人的科薇托娃，曾於2011年、2014年笑捧溫網金盃，由於這些年來與負責訓練的瓦內克朝夕相處，兩人2021年成為網壇情侶，並於去年訂婚，如今修成正果，賽場內外鶼鰈情深，不知羨煞多少人。

 

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