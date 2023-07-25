MLB》天使賣不賣大谷陷入兩難 美媒提出最佳解方

大谷翔平未來動向備受關注。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平「二刀流」表現威震大聯盟，強投豪打繳出驚人成績，成為聯盟當紅炸子雞，季後將成為自由球員，交易大限前會不會被交易受到高度關注。天使隨隊記者包林傑（Rhett Bollinger）認為，天使對於交易大谷陷入兩難的局面，他們必須盡可能獲得更多大谷對於續約或交易的情報。

天使隨隊記者包林傑今天指出，天使目前處於極其困難的處境，因為目前球隊正在衝刺季後賽，不過大谷翔平季後將成為自由球員，如果他們決定交易他，勢必會要求農場大物及年輕小將等交易包裹，大谷很注意隱私，天使必須要知道他的想法，如果有機會續約，天使應該會想要留下他，但他如果有心求去，那麼交易他來得到幾個頂級新秀是合理的。

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包林傑認為，賣不賣大谷還是要取決於天使本季的表現，如果能夠打進季後賽的話，那麼不交易大谷翔平是有意義的，但如果打不進季後賽，天使應該要忍痛趕快交易大谷才行。

若要避免大谷被交易，目前排名美聯西區第3的天使就必須保有競爭性，天使在過去9場主場比賽繳出6勝3敗，得以維持戰績51勝49敗的破5成勝率，距離爭取第3張美聯外卡只差4場勝差。

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