MLB》4名牛棚大將高掛免戰牌 宇宙勇透過交易補進即戰力

勇士補強牛棚戰力，透過交易換來洛磯右投P.強森。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全聯盟戰績最佳的勇士積極補強，今天交易來洛磯32歲牛棚右投P.強森（Pierce Johnson），更用現金買來遊騎兵牛棚左投赫恩（Taylor Hearn），補強球隊牛棚戰力。

勇士目前以64勝34敗領先全聯盟，穩坐國聯東區龍頭寶座，不過牛棚戰力因為傷病成為隱憂，N.安德森（Nick Anderson）、李伊（Dylan Lee）和查維茲（Jesse Chavez）等牛棚要角都因傷高掛免戰牌，牛棚左投大將敏特（A. J. Minter）目前已經正在復健，最快也要8月才能歸隊，所以勇士今天透過交易來補強即戰力。

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勇士送出農場第10名大物的小聯盟2A右投Victor Vodnik和戈登（Tanner Gordon），換來洛磯牛棚右投P.強森，今年開季他曾是球隊終結者，出賽43場，繳出1勝5敗、13次救援成功和4次中繼成功，防禦率為6.00，三振能力不俗，39局投出58次三振。

另外，勇士也用現金從遊騎兵買來29歲牛棚左投赫恩，他能夠先發也能後援，將為調度帶來靈活性，最重要他還擁有小聯盟的選擇權。赫恩今年只在大聯盟出賽4場，防禦率高達10.29。

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