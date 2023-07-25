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MLB》貝比魯斯後第一人！大谷翔平能轟又能跑 再度踏入棒球之神領域

2023/07/25 10:03

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平日前在對戰海盜的比賽當中，敲出領先全聯盟的第36轟，他兩度在球隊前100場比賽中繳出至少36轟、11盜的紀錄，成為史上自「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）之後第一人。

根據美國數據網站《Codify》指出，在大聯盟的歷史當中，球隊前100場比賽中能夠繳出至少36轟、11盜的球員只有4人，分別是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）、名人堂強打小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、前小熊重砲索沙（Sammy Sosa）和大谷翔平。不過只有貝比魯斯（1920、1921年）和大谷翔平曾兩度達成這項壯舉。

值得一提的是，大谷翔平在2021年時於球隊前100場比賽敲出36轟，創下隊史紀錄，而今年再度完成續寫隊史新猷。

大谷翔平至今敲出36轟、7支三壘安打，以及長打率0.674高居全聯盟第一，另有77打點、11次盜壘，打擊三圍為.302，進攻指數（OPS）高達1.072也是領先全聯盟；在投手部分，先發19場，取得8勝5敗、148K和防禦率3.71的成績，被打擊率0.195仍是全聯盟最佳。

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