世界盃男籃》塞爾維亞公佈大名單 主帥解釋約基奇退賽原因

約基奇未列入塞爾維亞20人大名單，確定缺席本屆世界盃。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐洲籃球傳統強權塞爾維亞稍早公佈今年世界盃20人大名單，不意外的金塊MVP約基奇（Nikola Jokic）不在陣中，對此總教練佩西奇（Svetislav Pesic）也出面解釋，是因為約基奇認為他身心俱疲，沒辦法準備好參賽。

佩西奇接受訪問，坦承的確有和約基奇談過幾次國家隊的事情，他指出約基奇表示，現階段他的身體、心理都感覺很疲憊，沒有準備好扛起國家隊的重擔，因此決定退出本屆比賽。

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儘管未能說服約基奇參賽，佩西奇還是表示，這是他與不參賽的球員經歷中，最好的一次對話，言談之中並不責怪約基奇的決定。

而除了約基奇不打外，與雷霆簽約的米西奇（Vasilije Micic）不打、卡利尼奇（Nikola Kalinic）、盧西奇（Vladimir Lucic）也早就預告不會參賽，在失去幾位好手助陣之下，讓塞爾維亞戰力蒙上陰影，此外佩西奇還透露，大名單上其實還有3位球員因傷、家庭因素等，尚未確定能否參賽。

本次塞爾維亞公佈的20人名單中，包含了4位NBA球員，分別是老鷹波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、熱火約維奇（Nikola Jovic）、七六人Filip Petrusev、以及雷霆普庫夫斯基（Aleksej Pokusevski）。

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