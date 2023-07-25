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網球》艾卡拉茲沒逼出最強喬帥？ 教練辣評：他失去動力…

2023/07/25 09:57

艾卡拉茲。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在溫布頓網球錦標賽擊敗喬科維奇（Novak Djokovic）奪冠，但提姆（Dominic Thiem）的前任教練布雷斯尼克（Gunter Bresnik）辣評這並不算是一場偉大戰役，直言他的能力還是比不上「Big 4」。

布雷斯尼斯接受奧地利當地媒體採訪時表示，艾卡拉斯雖然奪勝，但他在首盤打得不好，第四盤也不怎麼樣，很意外喬科維奇因為粗心而丟了第二盤的搶七，整體而言是喬帥沒打出最佳表現。

布雷斯尼克認為，過去有費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和穆雷（Andy Murray）在，所以讓喬科維奇發揮出高水準表現，但他和艾卡拉茲不存在這種競爭關係，「所以我一直說，一旦喬科維奇不再與費納進行競爭，他就會失去動力，因為他已經贏得23座大滿貫冠軍。」

被問到納達爾復出，是否有機會挑戰艾卡拉茲，布雷斯尼克說，「我仍相信費德爾、納達爾、喬科維奇和穆雷，他們在最佳狀態下會比艾卡拉茲的表現更好，如果納達爾再次達到那個水準，那答案會是肯定的。」

喬科維奇。（資料照，路透）

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