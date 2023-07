NBA》姆巴佩天價合約 字母哥眼紅、詹皇要帶天賦去沙國

「字母哥」亞德托昆波(右)開玩笑說自己長得很像姆巴佩(左),希望艾希拉爾也給他天價合約。(本報合成資料照)

〔體育中心/綜合報導〕法國球星姆巴佩(Kylian Mbappe)傳出將與PSG分手的消息,而稍早沙烏地阿拉伯聯賽豪門艾希拉爾(Al-Hilal)對他奉上了年薪7億歐元的報價,這樣的天價合約引起旋風,連NBA球員都被掃到,公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)、「詹皇」詹姆斯(LeBron James)都發文用自己的方式讚嘆。

艾希拉爾給出天價合約的消息曝光後,亞德托昆波就在自己推特發文,開玩笑表示:「艾希拉爾你可以帶走我,我長得像姆巴佩。」搞笑發言也引來了外媒轉發,而姆巴佩本人也看到了這則推文,並且用了一堆笑臉符號回應。

請繼續往下閱讀...

不過球迷可就見獵心喜,不是針對兩人到底像不像,而是不約而同表示「他們需要可以射門(Shoot,同義投籃)的球員」,藉此揶揄「字母哥」投籃不好的缺點。

姆巴佩的大約除了引起字母哥注意外,「詹皇」詹姆斯在推特發文配上電影《阿甘正傳》跑步畫面,開玩笑跟經紀人說自己也要去沙烏地阿拉伯打球;陷入交易風波的里拉德(Damian Lillard)也跟上風潮,在推特發文讚嘆。

Me headed to Saudi when they call @RichPaul4 & @mavcarter for that 1 year deal! pic.twitter.com/IX0VSMZYNb