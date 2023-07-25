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NBA》姆巴佩天價合約 字母哥眼紅、詹皇要帶天賦去沙國

2023/07/25 10:51

「字母哥」亞德托昆波（右）開玩笑說自己長得很像姆巴佩（左），希望艾希拉爾也給他天價合約。（本報合成資料照）

〔體育中心／綜合報導〕法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）傳出將與PSG分手的消息，而稍早沙烏地阿拉伯聯賽豪門艾希拉爾（Al-Hilal）對他奉上了年薪7億歐元的報價，這樣的天價合約引起旋風，連NBA球員都被掃到，公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）都發文用自己的方式讚嘆。

艾希拉爾給出天價合約的消息曝光後，亞德托昆波就在自己推特發文，開玩笑表示：「艾希拉爾你可以帶走我，我長得像姆巴佩。」搞笑發言也引來了外媒轉發，而姆巴佩本人也看到了這則推文，並且用了一堆笑臉符號回應。

不過球迷可就見獵心喜，不是針對兩人到底像不像，而是不約而同表示「他們需要可以射門（Shoot，同義投籃）的球員」，藉此揶揄「字母哥」投籃不好的缺點。

姆巴佩的大約除了引起字母哥注意外，「詹皇」詹姆斯在推特發文配上電影《阿甘正傳》跑步畫面，開玩笑跟經紀人說自己也要去沙烏地阿拉伯打球；陷入交易風波的里拉德（Damian Lillard）也跟上風潮，在推特發文讚嘆。

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