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MLB》首局被沒收全壘打球遭嘲諷 紅人大物下個打席回敬特大轟

2023/07/25 11:38

紅人大物克魯茲開轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人大物克魯茲（Elly De La Cruz）今天在首打席擊出一顆可能要形成全壘打的深遠飛球，卻被對手美技沒收，但克魯茲在下個打席就擊出特大號全壘打。不過，釀酒人最後在第9局靠耶利奇（Christian Yelich）的再見安打，讓紅人以2比3輸球。

克魯茲首局擊出中外野深遠飛球，被釀酒人中外野手維默（Joey Wiemer）在全壘打牆前跳起來沒收。克魯茲在第三局再度上場打擊，釀酒人主場的外野大螢幕看板還寫著「首局差點打出全壘打，但沒有」，但克魯茲這次卻擊出中、右外野的大號兩分砲，這一球的飛行距離為456英尺，克魯茲這一轟幫助紅人隊以2比1超前比數。

這發全壘打是克魯茲升上大聯盟後的第6轟，是生涯第二遠的全壘打。克魯茲生涯首轟的飛行距離有458英尺之遠。

不過，釀酒人先是在第6局拿1分，把比數追成2比2平手，第9局紅人換上A.狄亞茲（Alexis Diaz）後援，但他面對3個人次都沒有解決，先是丟保送、被敲安，讓釀酒人攻佔一、二壘後，耶利奇擊出穿越一、二壘間的再見安打，釀酒人最後帶走勝利。

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