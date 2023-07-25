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MLB》悲情！雙城牛棚放火勝投飛走 前田健太連兩場好投無緣奪勝

2023/07/25 11:56

前田健太。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕雙城日籍投手前田健太今天對戰水手繳出6.1局8K失1分的好投，原本有希望拿下本季第3勝，但終結者賈克斯（Griffin Jax）關門放火，讓前田勝投飛了，連兩場優質先發都無緣勝投，雙城靠著柯瑞亞（Carlos Correa）10局下的再見安打，終場以4：3險勝，近期拉出一波4連勝。

前田健太今天對決水手王牌卡斯提歐（Luis Castillo），首局首打席遭水手開路先鋒克勞佛（J.P. Crawford）敲出安打，但他隨後用雙殺化解危機，未讓對手串聯攻勢，雖然前3局都被敲出安打，但他都力保不失分，直到第5局才被墨菲（Tom Murphy）敲了中外野陽春砲掉分。

但主場的雙城不讓水手高興太久，拉納克（Trevor Larnach）5局下敲出帶有追平的中外野三壘安打，瓦茲奎茲（Christian Vazquez）也敲安送回超前分，雙城反以2：1領先。水手王牌卡斯提歐今天主投7局飆9K失2分。

前田健太此役也大展K功，單場投出8次三振，但第7局投出2次保送後就被換下場，此役先發6.1局用98球，用球數寫下本季單場最多，另外被敲出6支安打失1分，另有2次四壞球保送，防禦率降至4.32，退場時勝投候選人。

雙城牛棚莫蘭（Jovani Moran）守住前田所留下的一二壘有人的得點圈危機，雙城在9局上推出終結者賈克斯，未料大開劇場，還被代打的王寇頓（Kolten Wong）敲出超前2分彈，前田的勝投飛了，而他也苦吞本季6場救援失敗，未料雙方終結者輪流爆，穆諾（Andres Munoz）9局下挨了2支長打，雙城扳成3：3平手，最終靠著柯瑞亞延長賽10局下的再見安打贏球，賞給水手2連敗。

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