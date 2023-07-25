中職》年薪保障至少50萬元！ 台鋼啦啦隊「WING STARS」選拔啟動

台鋼啦啦隊「Wing Stars」徵選開跑。（台鋼提供）

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹成為中職第六隊，從領隊、教練、總教練人選公布、各位置選手選秀加盟，甚至是主題隊歌、隊徽產出，每一步都吸引眾人注目，繼月中於中職選秀會上選入旅美強打林子偉、新生代「飛毛腿」陳飛霖等十名好手後，今天再次宣布重要消息，大家期待、球迷敲碗的啦啦隊要來了！

早從台鋼雄鷹職業棒球隊成立開始，就有眾多球迷向球團敲碗啦啦隊訊息，期待在目前五隊啦啦隊陣容中，看見與眾不同「嬌」點。台灣鋼鐵集團與台鋼雄鷹球團絞盡腦汁，以集團為名規畫「WING STARS」啦啦隊選拔，希望能用不一樣的視野，讓啦啦隊不僅只是限於場邊應援啦啦隊員，而是有機會站上舞台的耀眼明星、展翼揮灑才藝的「WING STARS」。

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身為台灣史上首間同時經營籃、足、棒三項職業運動領域的台灣鋼鐵集團，除致力於建構優質運動場域、創造城市發展繁榮，跳脫單純邀請啦啦隊即戰力加盟思維，「WING STARS」創立之初即以打造進軍演藝圈規格來設計培訓課程，祭出超過千萬經費，打造完整度極高整體選拔，於選拔至成軍各環節皆投入專業資源，希望能夠邀請喜愛表演的大眾一同參與。

整體選拔共分為四大階段，第一階段「初選評比」，由工作小組進行十大面向評估，入圍者晉級第二階段「新秀複賽」，登上舞台展現個人魅力與活力；通過複賽選手，將共同參與由專業師資聯手打造第三階段「WING STARS專屬培訓」，接受「甜美、活力、專業、熱情」全方位課程，培訓結束後，第四階段「正式決選」將由名人、專業評審及現場觀眾共同驗收培訓成果，通過層層考驗參賽者們，於正式亮相前，還將共同赴海外進行培訓。

「WING STARS」啦啦隊選拔將導入集團式經營，入選的正式成員將獲得保障年薪至少50萬元（未含績效分紅、商業合作等）正式合約，讓成員可以專注於每場演出，更將運用集團資源，為正式成員規畫演藝經紀方向，提供更多有機會發光發熱舞台，成為最耀眼的WING STARS，與台灣鋼鐵集團近年致力於打造人才永續發展目標互相呼應，也象徵台灣鋼鐵集團即將踏入娛樂產業，而「WING STARS」啦啦隊選拔活動舉辦，也為台鋼雄鷹職業棒球隊明年進軍一軍賽事再添重要拼圖。

「WING STARS」啦啦隊選拔，即日起以網路進行報名收件，不限性別、不限年齡、不限體型也不限國籍，只要會跳舞、敢跳舞、想跳舞；會唱歌、敢唱歌、想唱歌，歡迎來成為與眾不同的STAR！詳情請上「台鋼雄鷹 TSG HAWKS」粉絲專頁查詢。

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