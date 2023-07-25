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MLB》挨海盜4轟平生涯最糟 達比修有投不滿5局苦吞第7敗

2023/07/25 14:10

達比修有苦吞本季第7敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍強投達比修有今天先發出戰海盜慘遭砲轟，單場挨了4發全壘打追平生涯最糟，主投4.1局失4分，教士終場以4：8輸球，達比修有苦吞本季第7敗，無緣個人3連勝。

教士開路先鋒金河成首局首打席開轟，助隊先馳得點，達比修有前兩局也投得十分不穩，在第3局慘遭砲轟，先是蘇文斯基（Jack Suwinski）敲出追平陽春彈，山塔納（Carlos Santana）再補上右外野2分砲，海盜取得3：1領先。

達比修有4局上再被佩古洛（Liover Peguero）敲出陽春全壘打，第5局又被山塔納狙擊，今天他單場雙響砲，灌進4分打點，達比修有該局也被打退場，僅投4.1局就狂失7分，單場挨4轟追平生涯最多，三振和保送各3次，防禦率暴漲至4.80。

金河成在5局下再度開砲，一發左外野2分砲助隊追到3：8落後，今天他也繳出雙響演出，貢獻3分打點，教士第6局再靠著坎普沙諾（Luis Campusano）的長打追回1分，無奈失分過多還是輸球，達比修有苦吞本季第7敗，海盜22歲右投普列斯特（Quinn Priester）先發5.1局失4分，拿下大聯盟生涯首勝。

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