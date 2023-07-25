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金恩盃》辛苦了！詹皓晴連2天罕見打單打 3盤敗給大洋洲無緣搶下首點

2023/07/25 13:48

詹皓晴第一點單打。（四維體育推廣教育基金會 提供）（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣隊今天在金恩盃亞洲／大洋洲區第二級對上勁敵大洋洲，尋求2連勝，雙打好手詹皓晴連2天都擔當第1點女單，但她鏖戰2小時50分鐘，以6：2、5：7、5：7不敵艾普莎（Violet Apisah），錯失助隊先馳得點的機會。

詹皓晴職業生涯以雙打賽事為主，在金恩盃之前，她今年只在史特拉史堡女網賽女單會外賽登場，而從2019年開始只打過3場單打賽事，但她在金恩盃前2戰就已打了2場單打。

有別於昨天對上實力及經驗有落差的新加坡對手，詹皓晴以6：2、6：0輕鬆過關，今天碰上23歲的艾皮薩，她曾在去年金恩盃以直落二擊敗台灣小將楊亞依。

詹皓晴雖在首盤先下一城，但次盤沒能守住3：1領先，之後遭回破逼平戰局，並在第12局的發球局遭破發，以5：7讓出。詹皓晴在第二盤結束後短暫接受治療，第三盤一樣呈現拉鋸戰，小詹在第12局自己的發球局出現發球雙誤，以5：7無緣助隊拿下第1點。

台灣隊首戰在謝淑薇領軍下以3：0輕取新加坡，但她今天對大洋洲休兵，擔當女單第1點為詹皓晴，第2點女單為李珮琪，詹皓晴在短暫休息後，第3點女雙將攜手詹詠然出戰。

詹皓晴第二盤後接受治療。（四維體育推廣教育基金會提供）（記者吳孟儒攝）

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