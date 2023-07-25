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中職》統一獅王牌傷勢出爐！ 羅昂將休養8到10週

2023/07/25 14:33

羅昂。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕上週羅昂先發出賽，因手指被強襲球擊中，昨日前往醫院進行詳細治療診斷，經醫院判定，羅昂為右手指撕扯性骨折，將採用長期固定方式治療，預計3週後針對其復原狀況評估，若恢復狀況良好將投入復健訓練課程，初期規劃預計8~10週返回球隊，固定期仍可正常操作，體能、肌力訓練都可持續進行；肩膀投擲可採手腕綁帶或抓握毛巾的方式，進行輕量的練習，避免碰觸手指相關訓練。

球隊對於羅昂因手指骨折需進入養傷復健期間，將全力提供資源協助，而為強化獅隊洋將戰力，自勝騎士離隊後，球團也積極尋找新洋將戰力，日前已鎖定3位實力不錯洋將，並提供合約與其洽談，球隊也提供優渥合約條件，但選手因整體考量予以婉拒，目前球隊能積極洽詢其他人選，目前已有兩位目標選手遞出合約等待選手回應，希望本週有機會能夠達成共識完成簽約。

統一獅總經理蘇泰安表示：「關於球隊近期洋將戰力因轉隊、受傷，球隊情蒐也積極尋找適合洋將抵台為獅隊效力，也期許能縮短洋將戰力短缺週期，進而再拚下半季冠軍，力拚晉級總冠軍戰，目前持續積極洽談新洋將合約，希望近期合約也能夠儘快確定，才能讓球隊在完整戰力下，拿下好成績」

羅昂。（資料照，記者陳志曲攝）

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