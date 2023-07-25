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日本賽》相隔兩週明又再碰依瑟儂 許玟琪正面看待挑戰

2023/07/25 15:54

許玟琪。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中租「學霸」許玟琪明將在超級750系列日本公開賽首輪再度遭遇泰國一姐依瑟儂，而兩人才剛於7月初的加拿大公開賽碰頭。對於近期常於比賽中碰上世界前10的好手，許玟琪正面看待挑戰，她認為，頻繁的和頂尖選手對決，能從中學習、提升自己的實力。

25歲的許玟琪過去兩年在挑戰賽累積足夠積分，世界排名不斷上升，目前已經來到第20，今年以超級系列賽事為主。碰上層級更高的選手，為她帶來不小挑戰，6月底的台北公開賽她意外在首輪出局，當時她表示，自己還有許多地方需要修正。

台北公開賽後，許玟琪馬不停蹄參與加拿大公開賽以及美國公開賽，她在加拿大公開賽闖進8強，但對上世界排名第7的依瑟儂，苦戰兩局後落敗，也吞下對戰2連敗；美國公開賽對上中國高昉潔則是鏖戰3局後吞敗。

對於進到高層級賽事後，面臨低潮，許玟琪認為，主要還是比賽經驗不足的問題，「前陣子排名上升比較快，但因為疫情少了很多超級300、100的比賽，雖然能直接打到500以上的賽事，卻也因缺乏經驗，碰上實力更好對手時，沒有辦法很快應變跟解決問題，需要盡可能從實戰中學習。」她也認為，自己該調整心態，要從學習的角度去看待比賽，「如果只是一直想著要衝世界排名，得失心會太重。」

這週首輪又要碰上依瑟儂，被球迷、網友認為籤運不佳，許玟琪正面看待，她說：「往好處想，是可以有更多機會跟高手交手，從中學到經驗，像這週又要碰到依瑟儂，如果能解決上一次交手遇到的問題，表示自己有進步。」

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