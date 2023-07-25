足球》新北市自強國小女子足球隊 獲芬蘭赫爾辛基盃U12冠軍

新北市自強國小女子足球隊榮獲芬蘭赫爾辛基盃國際青年足球錦標賽U12歲女生組冠軍。（新北市自強國小提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市自強國小女子足球隊日前遠赴芬蘭參加赫爾辛基盃國際青年足球錦標賽（HELSINKI CUP） 歷經四天激烈比賽，在預賽中以6戰全勝戰績進入決賽，最後榮獲U12歲女生組冠軍，全力支持球隊參賽的議員張嘉玲肯定小將們全力以赴，為國爭光。

芬蘭赫爾辛基盃國際青年足球錦標賽是北歐國家重要的賽事，擁有48年歷史，今年比賽共16國參賽，共動用約90面足球場、超過27000各級年齡球員參賽，是全世界愛好足球青年齊聚一堂以賽交友、創造童年記憶的嘉年華賽事，規模龐大是國內前所未見的。

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新北市自強國小女足由5位6年級、8位5年級女生和一位3年級女生組合而成，她們從12歲13個隊伍中，經過4天9場的比賽，在GENERAL組預賽以6戰全勝進入A組（前8名）的單淘汰賽，並在最後決賽中以2:0擊敗芬蘭HooGee/GrIFK隊，球隊以全勝僅失1球的輝煌紀錄榮獲冠軍。

其中球員林亞澄更榮獲這次賽會的MVP球員，林亞澄表示，這邊的比賽氣氛很好，場邊有很多人在加油，，所以讓她更賣力踢好每一場比賽，只是沒有想過最後會踢到冠軍，希望未來還有機會挑戰其他國家的比賽。

自強國小球隊教練黃義翔表示，國際足球比賽中，自強國小除了團隊技術外，沒有太大的優勢，歐洲球隊善於利用身體優勢來控制場面，對球員而言，在球場上對抗人高馬大的歐洲球員是珍貴的學習與成長機會。

自強國小長許以平表示，感謝體育署、新北市教育局、社會企業、善心人士、中和區議員支持贊助和義賣等，終於籌足出國與訓練設備經費，讓球隊能順利成行。

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