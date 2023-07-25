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手球》漳和國中手球隊征戰西班牙國際手球錦標賽 榮登三冠王

2023/07/25 16:47

新北市漳和國中代表台灣參加西班牙國際手球比賽，獲得3個冠軍和1個殿軍。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市漳和國中手球隊日前赴西班牙參加2023年托利蘭諾國際手球分齡錦標賽，分別在U14女子組、U14男子組、U16女子組拿下冠軍，U16男子組獲第4名。

其中U16女子組，在小組預賽與地主卡魯斯戰成平手，冠亞軍之戰再次碰頭，在身材劣勢的情況下，頻頻在幾次防守轉換快攻，拿下分數，最終以5分差拿下U16女生組冠軍，U16男子組為本次賽會隊伍數最多、競爭最為激烈組別，以國二為班底的漳和小將，以小博大，最終奪得第4名。

校長何文慶表示，漳和國中手球隊這次代表國家前往西班牙出賽，在面對歐洲球員個個體型壯碩，且力量，速度相當猛烈迅速下，身形矮小的漳和小將表現絲毫不遜色，在努力克服天氣、場地的不適應性，歷經五天密集的賽事，場場擊退強敵，最終抱回3個冠軍一個殿軍。

女子手球教練李協政表示，受疫情影響，終於在今年有幸帶著手球隊成員到西班牙參加托利蘭諾手球賽，希望透過國際比賽增加球員經驗，學習不同國家球風的攻防模式，比賽過程中隊員們無懼國外選手的高大身材，充分發揮練習所學技術，獲得雙料冠軍。

球員歐家維表示，首次出國比賽，國外對手身材固然很高大強壯，但隊友們用球技及團隊合作贏得冠軍，真的超級開心，從比賽過程中發現自己的不足，回國後會好好修正，不斷提升自身能力。

帶隊的主任陳政雄說，這次在籌措經費上感謝、萬華艋舺龍山寺、南山福德宮、中和廣濟宮、福和宮、碧河宮、福祥宮等眾多企業團體，以及所有家長，師長，促成孩子的圓夢之旅，讓漳和手球的孩子能有這段美麗經驗。#

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