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金恩盃》詹皓晴打到雙腿抽筋只能強忍 台灣不敵大洋洲吞首敗

2023/07/25 16:27

詹皓晴打到抽筋。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣隊今天在金恩盃亞洲／大洋洲區第二級對上勁敵大洋洲，詹皓晴、李珮琪在前2點單打都失利，以0：2提前確定敗落敗，無緣2連勝。

本屆賽事共有12國參戰，分成2組，台灣與香港、巴基斯坦、新加坡、關島、大洋洲分在A組，小組前二進行交叉準決賽，勝方可晉級2024年亞大區一級。

台灣在小組賽首戰靠著詹皓晴、李珮琪分別在單打奏捷，加上謝淑薇、盧曼琳女雙奪勝，以3：0輕取新加坡。大洋洲則在昨天以3點橫掃香港。

台灣今天對大洋洲讓一姊謝淑薇休兵，詹皓晴、李珮琪續扛前2點單打，第3點由詹皓晴、詹詠然出擊。詹皓晴奮戰2小時50分鐘，以6：2、5：7、5：7遭艾普莎（Violet Apisah）逆轉，李珮琪以兩個5：7不敵卡蘿（Carol Young Suh Lee），台灣以0：2不敵大洋洲，至於第3點的結果已無關勝負。

主攻雙打的詹皓晴表示，由於自己太久沒有打單打，後兩盤5：5的關鍵時候，對方表現比較好，「我從青少年之後就很少參加單打，單打經驗不夠多，但我想辦法盡力做好，可惜結果不是我想要的。」

第二盤中段一度申請傷停的詹皓晴，第三盤開賽前，接受防護員的緊急治療，她說，「我本來就不是單打選手，但教練的安排一定有他的用意。比賽中間，我的雙腿輪流微微抽筋，但我都強忍住，想辦法盡力伸展。賽後收操時就真的抽筋了。」

台灣目前戰績1勝1負，未來3戰對上巴基斯坦、關島、香港，若全勝的話，仍可以分組第二打升級賽。

詹皓晴打到抽筋，在場邊接受治療。（四維體育推廣教育基金會提供）

李珮琪第二點女單出賽。（四維體育推廣教育基金會提供）

謝淑薇場邊當啦啦隊。（四維體育推廣教育基金會提供）

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