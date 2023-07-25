日本賽》李洋／王齊麟32分鐘霸氣拍落中國組合 晉級16強

王齊麟、李洋晉級16強。。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟今天在超級750系列日本羽球公開賽，以21：17、21：11力挫世界排名43的中國組合陳柏陽／劉毅，勇闖男雙16強。

李洋／王齊麟在月初加拿大公開賽殺入4強，不過在美國公開賽、南韓公開賽都未參賽，如今於日本再度出發，首輪和陳柏陽／劉毅展開初次交手。

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李洋、王齊麟在首局以11：9領先進入技術暫停，即使回來後被對手追平，甚至變成15：16落後，但麟洋配有穩住陣腳以6：1攻勢逆轉先馳得點。

李洋／王齊麟挾著先下一城的氣勢，在第二局沒有遇到落後狀況，不僅帶著11：6優勢進入暫停，下半局更是持續拉開差距，最終只花32分鐘就告捷。

另一組男雙盧敬堯／楊博涵以21：19、9：21、17：21，遭加拿大公開賽冠軍的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）逆轉，無緣挺進16強。

王齊麟、李洋晉級16強。。（Badminton Photo提供）

王齊麟、李洋晉級16強。。（Badminton Photo提供）

王齊麟、李洋晉級16強。。（Badminton Photo提供）

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