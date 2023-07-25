晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》戰績一飛沖天有望衝擊季後賽 外媒曝紅人有意交易國聯新人王

2023/07/25 18:10

2021年國聯新人王印帝亞（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人內野新秀人才輩出的情況下，2021年國聯新人王印帝亞（Jonathan India）似乎很難再找到容身之處，根據大聯盟記者費恩斯坦（Mark Feinsand）的消息指出，紅人隊已向各隊喊話，願意交易印帝亞換來年輕且控制期較長的先發投手。

球隊願意交易印帝亞的最大主因就是，內野版圖已沒有印帝亞的位置，內野守位已有幾名新秀佔據住，分別是史提爾（Spencer Steer）、五拍子大物克魯茲（Elly De La Cruz）、麥克連（Matt McLain）及最近剛拉上的史川德（Christian Encarnacion-Strand），更別提還有老將沃托（Joey Vott）及原有的替補紐曼（kevin Newman）也等著上場。

雖說內野人才濟濟，印帝亞也能透過棒子來替自己爭取上場機會，但他本人的打擊也不夠爭氣，去年打擊三圍0.249/.327/.378，攻擊指數（OPS）.705，低於聯盟平均，本季至今0.251/.338/.411攻擊指數（OPS）.749，依舊沒有好太多，加上這個月打擊率掉到只有0.228，自然也讓紅人沒辦法再乾等下去。

紅人在6月初曾明確表示沒有意願交易印帝亞，不過現在球隊戰績打出超乎預期，已經拿下55勝47敗，距離國聯中區龍頭釀酒人僅剩1.5場的勝差，前往季後賽的大門已敞開，不可能去放棄這個絕佳的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。