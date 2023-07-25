MLB》戰績一飛沖天有望衝擊季後賽 外媒曝紅人有意交易國聯新人王

2021年國聯新人王印帝亞（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人內野新秀人才輩出的情況下，2021年國聯新人王印帝亞（Jonathan India）似乎很難再找到容身之處，根據大聯盟記者費恩斯坦（Mark Feinsand）的消息指出，紅人隊已向各隊喊話，願意交易印帝亞換來年輕且控制期較長的先發投手。

球隊願意交易印帝亞的最大主因就是，內野版圖已沒有印帝亞的位置，內野守位已有幾名新秀佔據住，分別是史提爾（Spencer Steer）、五拍子大物克魯茲（Elly De La Cruz）、麥克連（Matt McLain）及最近剛拉上的史川德（Christian Encarnacion-Strand），更別提還有老將沃托（Joey Vott）及原有的替補紐曼（kevin Newman）也等著上場。

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雖說內野人才濟濟，印帝亞也能透過棒子來替自己爭取上場機會，但他本人的打擊也不夠爭氣，去年打擊三圍0.249/.327/.378，攻擊指數（OPS）.705，低於聯盟平均，本季至今0.251/.338/.411，攻擊指數（OPS）.749，依舊沒有好太多，加上這個月打擊率掉到只有0.228，自然也讓紅人沒辦法再乾等下去。

紅人在6月初曾明確表示沒有意願交易印帝亞，不過現在球隊戰績打出超乎預期，已經拿下55勝47敗，距離國聯中區龍頭釀酒人僅剩1.5場的勝差，前往季後賽的大門已敞開，不可能去放棄這個絕佳的機會。

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