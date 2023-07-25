籃球》台北市理事長盃老馬賽 「總仔」親自上陣周泓諭、周俊三接力亮相

2023台北市理事長盃老馬籃球邀請賽，前台灣隊國手周俊三（右2）親自上陣。（台北市體育總會籃球協會提供）



〔記者粘藐云／台北報導〕由台北市體育總會籃球協會主辦的台北市理事長盃老馬籃球邀請賽今天進行最後一天賽程，此賽事邀集國內外40歲以上籃球好手共襄盛舉，不少台灣退役國手參賽，包含周俊三、曾增球、周泓諭、孫國昌等人。

隨著疫情趨緩國境開放，今年老馬籃球邀請賽有不少國外好手報名參戰，包含新加坡、菲律賓以及印尼等隊，來台灣以球會友。

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老馬邀請賽分為青馬40歲組、壯馬48歲組、中馬55歲組、老馬61歲組、神馬68歲以上組，台灣也有不少知名教練以及退役國手參賽，包含中信特攻主帥李逸驊、台啤總教練周俊三、台灣亞運男籃總教練桑茂森、台元助理教練周泓諭，另外還有新北國王總經理毛加恩等人。

今天代表新加坡無國界出賽的台元助理教練周泓諭表示，會加入新加坡隊主要是因為過去自己曾在當地聯賽擔任過外援，認識不少好手，「大家都是認識23、4年的朋友了，難得能在台灣透過籃球交流，也有其他球員現在在新加坡擔任教練，這次隊上除了新加坡的成員，還有台灣、馬來西亞，所以才會取名無國界。」

周泓諭認為，讓大家透過籃球交流是很好的事情，「現在疫情趨緩，希望這比賽可以繼續辦下去，大家以友誼、交流為優先，這比賽也沒有排名，不會有競爭心態。」

周泓諭。（記者粘藐云攝）





台北市體育總會籃球協會理事長閻家驊（右2）此次也親自下場參與68歲神馬組賽事。（台北市體育總會籃球協會提供）



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