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NBA》回顧16年勇騎大戰 前騎士老臣爆「努力讓格林陷禁賽危機」

2023/07/25 20:19

弗萊（中）曝2016年總冠軍賽，騎士全隊嘗試激怒格林（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士與騎士曾連續四年會師NBA決賽，其中2016年的總冠軍賽更是被球迷津津樂道，因為騎士克服1比3的落後上演史詩大逆轉，而外界普遍認為，勝負分水嶺發生在第五戰D.格林（Draymond Green）被禁賽後，對此，當年奪冠功臣弗萊（Channing Frye）近日也於節目上坦言，「全隊很努力引誘格林出現惡意犯規，迫使他被禁賽」。

回顧該年冠軍賽，前四戰打完，勇士取得3比1領先，但第四戰末節倒數3分鐘，D.格林因為對「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的腹股溝進行不必要的揮擊，導致被判惡意犯規，第五戰自動禁賽，騎士也趁著這次機會連下三城，成功拿下詹姆斯回歸克里夫蘭後的首座冠軍。

而此次系列賽，D.格林的情緒問題一直是左右勝負的關鍵，弗萊日前參加節目時被主持人詢到，「騎士有無採取引誘D.格林，讓其犯規被禁賽的策略？」弗萊則大方表示，「當然，每個人都在釣他」，同時弗萊也進一步解釋，「他本就不應該犯那麼多犯規，也不可以踢人下體，那不是我們的錯，我們就該要爭取優勢，若是有人鞋帶沒綁好，我們就會去踩他們的鞋帶，試圖激怒對方，但沒有傷害，就不算犯規」。

此外，弗萊更強調，「這些都是比賽的一部分，D.格林知道我們在引誘他。如果你有觀看那場比賽，就會發現我們每個人皆試圖做出一些小動作，他們對此相當生氣。但你知道你應該對什麼感到生氣嗎？其他的25次技術犯規，那些瘋狂的技術犯規」。

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