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金恩盃》謝淑薇沒打台灣吞首敗 領隊解釋詹皓晴為何連2天扛單打

2023/07/25 20:53

謝淑薇場邊當啦啦隊。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣隊今在金恩盃亞洲／大洋洲區第二級，因詹皓晴、李珮琪輸掉前2點單打，最終以1：2敗給大洋洲，無緣2連勝，想挺進4強升降賽，之後3場賽事非贏不可。

連續2天扛起單打重任的詹皓晴，今天打了近3小時的三盤大戰，最終以6：2、5：7、5：7敗給艾普莎（Violet Apisah），而她在無關勝負的第3點女雙再度披掛上陣，與詹詠然攜手以6：1、6：0奪勝。

主攻雙打的詹皓晴，罕見地連兩天出戰單打，她說，「我本來就不是單打選手，但教練的安排一定有他的用意。第二盤我雙腿雖然輪流出現微微抽筋，但想辦法盡力伸展。賽後收操時就真的抽筋了。」同樣連兩天單打出賽的李珮琪，以兩個5：7不敵李英洙。

至於首戰對新加坡拿下女雙勝利的謝淑薇今天休兵，未來幾天是否出賽，還要看晚上和教練的討論。

台灣隊教練何智仁表示，雖然今天落敗，但不代表整個賽事已經結束，「我們還有機會，而且機會不小。」如果明天贏關島，27日對巴基斯坦、28日對香港都能獲勝，將以A組第二在升級賽出戰B組第一，再勝便可於明年晉級亞大區一級。

領隊楊蔚萌表示：「金恩盃是代表國家的比賽，不是個人賽，所以團結很重要，我們全隊大致的向心力不錯，未來幾場還是很有勝算，但仍必須步步為營。」至於今天對大洋洲的排點，他強調，是教練與所有選手針對對手實力，進行賽前沙盤推演所做出的結論，也是以最高勝算為前題的組合，也對於詹皓晴願意承擔單打的重任很感動。

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