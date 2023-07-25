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游泳世錦賽》台灣史上男子第一人！王冠閎200蝶闖進決賽

2023/07/25 20:54

王冠閎（中）。（教練黃智勇提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「台灣蝶王」王冠閎今天在世界游泳錦標賽200公尺蝶式16強準決賽，游出1分54秒97，總排名第8，順利闖進決賽，也是台灣史上首位在游泳世錦賽中游進決賽的男子選手。

王冠閎為台灣100蝶和200蝶的全國紀錄保持人，今年的全大運，他游出1分55秒42，達到巴黎奧運A標1分55秒78，確定取得門票，而今年他也將在成都世大運、杭州亞運登場，力拚登上頒獎台。

王冠閎這次世錦賽僅報名200蝶，之後將馬不停蹄前往中國參與世大運。他在今天上午預賽游出1分55秒17，速度比全大運更快，也再度達到奧運A標。而王冠閎的預賽成績總排名第4，在亞洲選手中僅次於日本名將本多灯的1分54秒21，順利晉級16強，也達成教練黃智勇為他設定的初步目標。

晚間的16強準決賽，王冠閎在第一組、第5水道，他前100公尺些微落後，但在最後50公尺加速，游出比預賽還快的1分54秒97，在同組選手當中排第4、總排位居第8，壓線晉級決賽，為台灣史上首位闖進世錦賽決賽的男子選手。台灣過去僅有女將蔡淑敏曾在1998年游泳世錦賽闖進女子200公尺自由式決賽，並拿下第4名。

此外，王冠閎的準決賽成績在亞洲選手中排第2，僅次於本多灯的1分54秒43，決賽將在明晚7點53分登場，台灣蝶王可望再創台灣新猷。

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