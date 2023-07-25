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MLB》姜正浩現身海盜主場 觀眾席上大秀單手接球美技（影音）

2023/07/25 23:02

〔體育中心／綜合報導〕今日教士、海盜之戰，一顆界外球被一名球迷以單手直接牢牢抓住，賽後才知道這名觀眾原來就是4年前效力於海盜隊的球星姜正浩。

姜正浩今日前往海盜主場觀看同為韓籍球員金河成的比賽，金河成今日在學長的注目之下全力出擊，單場繳出雙響炮，貢獻3分打點，可惜教士仍不敵海盜，最終以4:8不幸輸球。

比賽中途出現一個小插曲，3局上，一顆界外球飛向觀眾席，姜正浩掌握好球的位置後，大秀單手接球美技將球沒收，旁邊的觀眾為此甚至瘋狂歡呼，姜正浩也跟球迷擊掌致意。

現年36歲的姜正浩在2015~2019賽季曾效力於海盜，過去在大聯盟4年共繳出打擊率2成74，36發全壘打和120分打點，並在2015年國聯新人王票選排名第3，只可惜效力期間因屢犯酒駕形象重創，最終遭海盜釋出，後續想返回韓職也被打槍。

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