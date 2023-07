羽球》調侃日本場館通道太矮了！ 194公分安賽龍好困擾 「沒地方安全」

安賽龍。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕世界球王丹麥名將安賽龍(Viktor Axelsen)場上打遍天下無敵手,一人站在當今羽壇之巔,不過身高194公分的他,來到日本後場外有不少困擾,例如日本場館的通道太矮,必須蹲低才能通過。

安賽龍日前抵達日本後,就在推特發文笑說,路上行人撐陽傘的高度,正好可以刺穿他的眼睛,所以在街上必須保持社交距離,避免受傷。

此外,安賽龍也表示,在亞洲行比賽時,淋浴的蓮蓬頭通常掛得很低,洗頭時變成很好的深蹲鍛鍊。

安賽龍昨指出高個子在亞洲的第三個煩惱,他曬出日本場館通道太矮,自己必須彎腰蹲低才能通過的畫面說道:「再度證明對於像我這樣的高個子來說並不容易!沒有地方是安全的。」

超級750系列日本公開賽昨日點燃戰火,安賽龍以21:17、21:10擊敗台灣「左手重砲」林俊易,強勢殺進16強,下一戰要對上印尼好手瓦多約(Chico Aura Dwi Wardoyo),爭奪男單8強門票。

#TallManProblems in Asia part 3.



Another proof it’s not easy for a tall dude like me! no place is safe pic.twitter.com/ByxgxXP8Y4