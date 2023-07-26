羽球》調侃日本場館通道太矮了！ 194公分安賽龍好困擾 「沒地方安全」

安賽龍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）場上打遍天下無敵手，一人站在當今羽壇之巔，不過身高194公分的他，來到日本後場外有不少困擾，例如日本場館的通道太矮，必須蹲低才能通過。

安賽龍日前抵達日本後，就在推特發文笑說，路上行人撐陽傘的高度，正好可以刺穿他的眼睛，所以在街上必須保持社交距離，避免受傷。

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此外，安賽龍也表示，在亞洲行比賽時，淋浴的蓮蓬頭通常掛得很低，洗頭時變成很好的深蹲鍛鍊。

安賽龍昨指出高個子在亞洲的第三個煩惱，他曬出日本場館通道太矮，自己必須彎腰蹲低才能通過的畫面說道：「再度證明對於像我這樣的高個子來說並不容易！沒有地方是安全的。」

超級750系列日本公開賽昨日點燃戰火，安賽龍以21：17、21：10擊敗台灣「左手重砲」林俊易，強勢殺進16強，下一戰要對上印尼好手瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo），爭奪男單8強門票。

#TallManProblems in Asia part 3.



Another proof it’s not easy for a tall dude like me! no place is safe pic.twitter.com/ByxgxXP8Y4 — Viktor Axelsen （@ViktorAxelsen） July 25, 2023

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