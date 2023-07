NBA》「皇太子」布朗尼驚傳心臟驟停送醫！ 已情況穩定脫離險境

布朗尼在一次練球中突心臟驟停。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人球星詹姆斯(Lebron James)的大兒子布朗尼(Bronny James),日前宣布將加入傳統名校南加州大學(USC),作為進入NBA的最後一個落腳處,不料昨天他在校內一次練球中,突然心臟驟停並在球場上倒下,隨後被送到加護病房,所幸現已脫離險境,轉回普通病房。

據《ESPN》報導指出,詹姆斯家族發言人對外宣布,布朗尼在練習時心臟驟停,隨後校內醫務人員對布朗尼進行治療,並將他轉往醫院,目前情況穩定,已經離開加護病房,不過詹姆斯家族發言人也強調,「為尊重詹姆斯家人並保護他的隱私,希望外界不要過多追問,一旦有更多信息,我們將向媒體更新」。

請繼續往下閱讀...

此外,詹姆斯家族發言人也透露,「詹姆斯和妻子莎凡娜(Savannah James),希望公開向南加州大學的醫療和體育工作人員表達最深切的感謝和讚賞,他們為運動員的安全做出了令人難以置信的工作和奉獻」。

布朗尼現階段預計2024年投入選秀會,過去詹姆斯就曾公開喊話,想要跟兒子一起打球,且最好能夠在同一隊,但近日布朗尼發生健康疑慮,是否會影響他接下來的選秀行情,值得球迷後續觀察。

USC All-American Bronny James collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest. He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU. Statement: pic.twitter.com/5z9F2qAWP0