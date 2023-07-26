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NBA》簽下史上最貴合約！J.布朗5年96億台幣續留綠衫軍

2023/07/26 02:05

J.布朗（Jaylen Brown）終於確定以5年總值高達3.04億美元（約96億台幣）續留塞爾提克，締造NBA史上最昂貴合約。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕好事多磨，J.布朗（Jaylen Brown）終於確定以5年總值高達3.04億美元（約96億台幣）續留塞爾提克，締造NBA史上最昂貴合約！甚至超越新科總冠軍戰MVP約基奇（Nikola Jokic）去年夏天與金塊簽下的2.76 億美元（約87億台幣）紀錄。

據《The Athletic》、《ESPN》等多家美媒報導，J.布朗一如各界預期，本週決定提前續約。他的經紀人格魯森（Jason Glushon）透露，雙方早在7月初開始談判，如今總算拍板定案，週日晚間在波士頓會見塞爾提克老闆和管理階層後，敲定歷史性交易細節部分，使得這位兩屆明星賽球員的合約將延續到2028-29賽季，而價碼之所能凌駕兩屆年度MVP約基奇，主因還是球員薪資上限和聯盟收入都有所提升。26歲的J.布朗週一在當地進行體檢，以確保這筆天價交易過關。

J.布朗雖然上季東部冠軍戰表現失常，導致塞爾提克搶7生死戰慘遭「老八傳奇 」熱火淘汰，但他例行賽繳出場均生涯新高26.6分，外加6.9籃板、3.5助攻，並入選明星賽和年度第2隊，有資格爭取超級頂薪。

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